Полиция Эквадора задержала захватчиков телеканала ТС в Гуаякиле

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Полиция Эквадора, которая ранее направила спецназ в студию телеканала ТС, взятую в заложники вооруженными бандитами, заявила в социальных сетях о задержании участников этого нападения.
«В ходе операции на телеканале TC в Гуаякиле наши полицейские задержали несколько людей и собрали улики, связанные с этим преступлением», — гласит сообщение полиции в их блоге.Согласно другому заявлению полиции, удалось эвакуировать людей из захваченного здания. Информации о жертвах или пострадавших в ходе операции не поступало.
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил внутренний вооруженный конфликт в стране после событий в Гуаякиле и отдал приказ армии «нейтрализовать» преступные группировки, насчитывающие десятки тысяч членов.
Предшествующие бунты в тюрьмах и побег лидера крупнейшей банды вынудили президента установить 60-дневный режим чрезвычайной ситуации для привлечения вооруженных сил к восстановлению контроля над пенитенциарной системой. Эти действия правительства спровоцировали волну беспорядков в городах Эквадора — преступники начали поджигать автомобили и автобусы, в Гуаякиле были зафиксированы взрывы самодельных взрывных устройств. Полиция также сообщила о похищении семи сотрудников полиции в Кито и городе Мачала на юго-западе страны менее чем за сутки.
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