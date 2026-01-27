Лерчек и её жених выяснили пол ребёнка
Совсем скоро Лерчек станет мамой в четвёртый раз — от нового избранника, аргентинца Луиса Сквиччиарини. Сегодня пара раскрыла пол будущего ребёнка.
Жених блогерши опубликовал в личном блоге видео с семейной гендер-пати. Из торта они достали голубой кусочек. Это значит, что у Лерчек и Луиса родится мальчик.
19 января стало известно, что бывший бизнес-партнер Лерчек дал против нее показания в суде. Речь идет о Романе Вишняке. По его словам, Валерия отвечала за рекламную съемку, а второй фигурант — Артем Чекалин — был организатором.
В 2023 году им вменили дробление бизнеса и уход от налогов, а в октябре 2024-ого возбудили дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сейчас расследование по второму производству продолжается. Обоим грозит до десяти лет лишения свободы.
