Убийства ради молчания: суд вынес жёсткий приговор проститутке Анне Рясной

10 февраля 2026, 12:59

Проститутке из Челябинской области дали 10 лет тюрьмы за убийства коллег

Фото: Istock / Tero Vesalainen

Анну Рясную из Челябинской области приговорили к 10 годам лишения свободы за убийства коллег по сфере интим-услуг. Об этом сообщает Mash.