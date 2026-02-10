Убийства ради молчания: суд вынес жёсткий приговор проститутке Анне Рясной
Анну Рясную из Челябинской области приговорили к 10 годам лишения свободы за убийства коллег по сфере интим-услуг. Об этом сообщает Mash.
Женщина действовала совместно с сутенёрами Григорием и Юлией Назаровыми.
Первое преступление произошло в 2019 году. Жертвой стала 17-летняя девушка, которая решила выйти из «бизнеса». Опасаясь, что она может раскрыть схему работы, Рясная и Назаровы вывезли её в частный дом в Верхнеуслонском районе. Там девушке подмешали снотворное и задушили шнуром. После этого тело расчленили: кисти рук сожгли на мангале, а остальные останки спрятали в лесу.
В 2020 году Рясная вместе с другой проституткой убила ещё одну девушку — жительницу Казани. По версии следствия, преступление было совершено по заказу Юлии Назаровой. Способ убийства оказался аналогичным. Следователи установили, что Назарова планировала забрать у погибшей её двухлетнего ребёнка.
Анна Рясная признала вину и активно сотрудничала со следствием: дала подробные показания и указала места преступлений. В суде она заявила, что действовала под давлением и шантажом со стороны Назаровых. По её словам, сутенёры знали, что она находится в розыске за кражу ценностей на сумму около 800 тысяч рублей у одного из клиентов, и угрожали ей расправой.
Григорий Назаров не предстанет перед судом — он умер. Его супруга Юлия ожидает рассмотрения дела в суде. Рясная заявила, что надеется «когда-нибудь загладить свою вину».
