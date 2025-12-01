«Почему домашний арест?»: Лерчек возмущена строгой мерой по делу о 250 млн рублей
Блогер Валерия Чекалина жалуется на ограничения и домашний арест
Валерия Чекалина выразила недовольство решением суда о назначении ей домашнего ареста в рамках дела о переводе за границу 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Super.
По её словам, строгая мера пресечения серьёзно ограничивает повседневную жизнь: она не может свободно посещать врачей, ухаживать за детьми и заниматься работой.
«Почему в моём отношении применяется самая строгая из мер пресечения? Почему домашний арест, если следствие окончено? Я не могу оказывать давление на свидетелей. <…> Почему нельзя просто перемещаться по городу, ходить к врачам спокойно, роддом выбирать? Также большое количество возможностей открывается для того, чтобы заработать деньги, в том числе на будущего ребёнка», — пожаловалась блогер.При этом Чекалина поблагодарила всех, кто поддерживал её, и отметила, что ей удалось получить разрешение на визит к врачу.
Суд сегодня отложил рассмотрение дела до 22 декабря. Следствие утверждает, что Валерия вместе с группой соучастников незаконно перевела за границу более 250 миллионов рублей через онлайн-курсы и марафоны.