«Почему домашний арест?»: Лерчек возмущена строгой мерой по делу о 250 млн рублей

01 декабря 2025, 18:56

Блогер Валерия Чекалина жалуется на ограничения и домашний арест

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* / @lerchek_life)

Валерия Чекалина выразила недовольство решением суда о назначении ей домашнего ареста в рамках дела о переводе за границу 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Super.





По её словам, строгая мера пресечения серьёзно ограничивает повседневную жизнь: она не может свободно посещать врачей, ухаживать за детьми и заниматься работой.





«Почему в моём отношении применяется самая строгая из мер пресечения? Почему домашний арест, если следствие окончено? Я не могу оказывать давление на свидетелей. <…> Почему нельзя просто перемещаться по городу, ходить к врачам спокойно, роддом выбирать? Также большое количество возможностей открывается для того, чтобы заработать деньги, в том числе на будущего ребёнка», — пожаловалась блогер.