В подмосковном комплексе по переработке отходов спасли выброшенного щенка

Видео: пресс-служба министерства о содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Живого щенка нашли в мусорном мешке сотрудники комплекса по переработке отходов в Егорьевске, на предприятие малыш попал вместе с привезёнными отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Животное спасли и дали ему кличку Тайга.«На вид щенку не больше двух месяцев. По всей видимости, кто-то намеренно засунул малыша в мешок и положил в мусорный бак. Всё содержимое бака мусоровоз привёз в КПО. По счастью, сотрудники комплекса по переработке отходов заметили, что в одном из пакетов что-то шевелится», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что работники Мособлпожспаса выручили домашнюю кошку, случайно упавшую в восьмиметровый колодец в округе Луховицы.
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