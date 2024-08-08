В Уфе у школьницы начала отмирать кожа после приема лекарств

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В Уфе школьница едва не лишилась всей кожи из-за приема лекарств. У россиянки произошла сильнейшая аллергическая реакция. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.
Уточняется, что из-за аллергической реакции кожа девочки начала отмирать. У пострадавшей также поднялась температура, заболели слизистые глаз и губ.
Медики диагностировали ей редкое заболевание — синдром Лайелла. Юная пациентка прошла специальную терапию.
Отмечается, что лечение было долгим, но в результате появилась положительная динамика. Врачи спасли ей зрение и восстановили кожу.
Ранее сообщалось, что московскую школьницу госпитализировали с ожогами после лазерной эпиляции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Медики диагностировали ей редкое заболевание — синдром Лайелла. Юная пациентка прошла специальную терапию.
Отмечается, что лечение было долгим, но в результате появилась положительная динамика. Врачи спасли ей зрение и восстановили кожу.
Ранее сообщалось, что московскую школьницу госпитализировали с ожогами после лазерной эпиляции. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова