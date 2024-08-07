В Наро-Фоминске спасли малышку с семикратным обвитием двухметровой пуповиной

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Врачи Наро-Фоминского перинатального центра спасли новорождённую с семикратным обвитием двухметровой пуповиной. Об уникальном случае рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В стационар поступила 29-летняя женщина на 39-й неделе беременности, у которой ранее выявили многократное обвитие шеи ребенка пуповиной. Такая патология опасна травмированием или даже удушьем плода.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Отца ребёнка пригласили на партнёрское кесарево сечение. Во время операции он поддерживал супругу и первым взял новорожденную на руки. Сейчас мама и ребёнок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.
В министерстве отметили, что подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в регионе работает Единый call-центр одноимённой системы родовспоможения региона. Звонить можно ежедневно с 8 до 20 часов по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.
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«После обследования пациентки мы решили провести кесарево сечение. Во время операции мы сняли с шеи девочки семь витков пуповины, а с ручки - три кольца двухметровой длины. Такая аномалия встречается очень редко, а двухметровая пуповина – история уникальная. Нормальная длина пупочного канатика обычно составляет 40-60 сантиметров. После успешной операции на свет появилась девочка ростом 53 см и весом 3 270 г», – рассказал оперирующий врач акушер-гинеколог Сергей Солостухин.
Фото: пресс-служба Минздрава МО
Отца ребёнка пригласили на партнёрское кесарево сечение. Во время операции он поддерживал супругу и первым взял новорожденную на руки. Сейчас мама и ребёнок чувствуют себя хорошо и уже выписаны.
В министерстве отметили, что подробно с системой родовспоможения Московской области можно ознакомиться на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье». Также в регионе работает Единый call-центр одноимённой системы родовспоможения региона. Звонить можно ежедневно с 8 до 20 часов по телефону 8 (800) 550-30-03. Звонок бесплатный.
Читайте также:
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Лора Луганская