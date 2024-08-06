Подмосковные врачи помогли стать матерью женщине с «болезнью отсутствия пульса»

Фото: пресс-служба Минздрава МО
29-летней женщине с редкой и опасной патологией артерий помогли выносить и родить здорового ребёнка врачи МОНИИАГ им. академика В.И. Краснопольского, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Женщина, находившаяся на седьмой неделе беременности, поступила в клинику с диагнозом «артериит Такаясу». Эта патология известна также как «болезнь отсутствия пульса». При таком заболевании аорта, её ветви и лёгочные артерии воспаляются, сужаются и закупориваются, из-за чего нарушается кровоток. Сужение сосудов пациентки составляло 90%, такое состояние представляла угрозу для её жизни. Кроме того, ранее у молодой женщины был инфаркт головного мозга и потеря двух беременностей», — говорится в сообщении.Пациенткой занялась целая бригада врачей, в которую вошли кардиологи, неонатологи, анестезиологи, ревматологи и акушеры. Благодаря грамотной терапии медикам удалось довести беременность до 40-й недели. В результате пациентка родила здорового мальчика.
Сейчас мать и сын чувствуют себя хорошо, их выписали домой.
Читайте также:
В подмосковной деревне Поповская построят ФАП
В Подмосковье у матерей с ВИЧ с начала года родилось 238 здоровых детей
Балашихинские онкохирурги спасли 85-летнюю пациентку с огромной саркомой
Лев Каштанов