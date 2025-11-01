В Уфе у женщины изъяли вибратор на судебном заседании

01 ноября 2025, 12:30

Фото: iStock/MyroslavaPavlyk

В Уфе на заседании по делу о разводе у 37-летней участницы процесса изъяли чёрный вибратор в форме трезубца, который она планировала взять с собой в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.