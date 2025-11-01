Россиянин пытался задушить артиста в баре из-за плохой шутки
В Новосибирске посетитель бара напал на актера из-за шутки в свой адрес. Об этом сообщает NGS.ru.
Все произошло 31 октября в заведении на Депутатской улице, где проходила вечеринка в честь Хеллоуина. Конфликт начался в туалете между 25-летним гостем и 17-летним артистом.
Глава команды-организатора вечеринки Non Team Василий Якименко в беседе с изданием заявил, что первый напал на второго из-за шутки, связанной с его костюмом. Cначала гость попытался задушить артиста, а затем залил его газом. Из-за действий дебошира мероприятие пришлось прервать, а 550 человек отправить по домам.
После инцидента виновника нашли и привели в бар. Якименко добавил, что теперь владельцы заведения требуют от организаторов вечеринки компенсацию в 50 тысяч рублей. Однако тот свою вину отрицает, подчеркивая, что команда заранее оплатила аренду и работу персонала. Как молодой человек смог пронести перцовый баллончик мимо охраны, неясно.
Ранее сообщалось, что на Камчатке школьница залила перцовкой двух сверстниц из-за украденного вейпа.
Читайте также: