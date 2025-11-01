Россиянин пытался задушить артиста в баре из-за плохой шутки

01 ноября 2025, 11:38

В Новосибирске посетитель бара напал на артиста из-за шутки о его костюме

Фото: iStock/vadishzainer

В Новосибирске посетитель бара напал на актера из-за шутки в свой адрес. Об этом сообщает NGS.ru.