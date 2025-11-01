Россиянину сломали руку в споре о парковочном месте
В Саратове конфликт из-за парковочного места закончился визитом в полицию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
Все произошло 27 июля на улице Большая Затонская. Один водитель ожидал, пока освободится место на парковке, однако другой опередил его и припарковался там. Словесная перепалка первого автомобилиста с пассажиром второго переросла в драку, в ходе которой последний ударил оппонента ногой в область локтя.
В итоге мужчина обратился к медикам, которые диагностировали перелом руки. Причиненный его здоровью вред оценили как средней тяжести.
Нападавшего задержали — им оказался 53-летний рецидивист из Энгельса. В отношении него возбудили уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске посетитель бара попытался задушить актера и залил его перцовкой из-за шутки в свой адрес.
