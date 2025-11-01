Россиянину сломали руку в споре о парковочном месте

01 ноября 2025, 11:56

В Саратове рецидивист сломал руку мужчине в споре о парковочном месте

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

В Саратове конфликт из-за парковочного места закончился визитом в полицию. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.