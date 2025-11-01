В Новосибирске женщина передала наркотики через поцелуй и получила 10 лет тюрьмы
В Новосибирске женщина получила 10 лет и 1 месяц колонии строгого режима за попытку необычным способом передать наркотики своему сожителю во время судебного заседания. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Суд установил, что осужденная приобрела запрещённые вещества и пришла с ними к зданию Кировского районного суда, где находился её сожитель под конвоем. Спрятав наркотик во рту, женщина дождалась его появления и попыталась передать запрещённое средство через поцелуй.
Необычное поведение пары привлекло внимание судебного пристава, который вмешался. Наркотики изъяли, а женщину задержали. После расследования она предстала перед судом. Жительницу признали виновной в покушении на сбыт наркотических средств.
