В Новосибирске женщина передала наркотики через поцелуй и получила 10 лет тюрьмы

01 ноября 2025, 12:11

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Новосибирске женщина получила 10 лет и 1 месяц колонии строгого режима за попытку необычным способом передать наркотики своему сожителю во время судебного заседания. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.