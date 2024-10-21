В Уфе учительница оскорбила школьника, у которого отец воюет на СВО

Фото: istockphoto/Drazen Zigic
В Башкирии жена участника специальной военной операции пожаловалась на учительницу своего сына в прокуратуру. Она обвинила педагога в неуважении и оскорблении.
Неприятный инцидент произошёл во время классного часа, посвящённого теме СВО, сообщает сетевое издание «Уфа Онлайн». Школьники указали на мальчика как на сына участника спецоперации. Мальчик достал телефон и показал фотографию отца. Однако преподавательница не поверила ему.
Возмущённая женщина сочла такое поведение педагога оскорбительным и недопустимым. Она обратилась к директору школы и в прокуратуру. После этого жена бойца и мать ребёнка перевела своего сына в другое учебное заведение.
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«Не надо мне здесь врать, они — сказочники. Фотографии можно в интернете найти», — приводит мать мальчика слова учительницы.
Возмущённая женщина сочла такое поведение педагога оскорбительным и недопустимым. Она обратилась к директору школы и в прокуратуру. После этого жена бойца и мать ребёнка перевела своего сына в другое учебное заведение.
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Александр Бойцов