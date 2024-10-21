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Участнику специальной военной операции спас жизнь российский паспорт. Об этом информирует «Комсомольская правда».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
По словам бойца, он служит водителем. Солдат в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, что в начале октября, когда он перевозил троих бойцов, его автомобиль атаковали украинские БПЛА. Один из дронов взорвался в салоне автомобиля, но всем находившимся в нем удалось выжить. Боец поделился, что после случившегося направился в больницу, где и заметил осколок, который застрял в паспорте.
Ранее появилась информация, что наемники из Латинской Америки, перекинутые к Часову Яру, попросили об эвакуации. По словам одного из военных, весь состав выглядит сильно потрепанным.
До этого командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бои в Курской области отмечаются наибольшей плотностью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам бойца, он служит водителем. Солдат в беседе с «Комсомольской правдой» рассказал, что в начале октября, когда он перевозил троих бойцов, его автомобиль атаковали украинские БПЛА. Один из дронов взорвался в салоне автомобиля, но всем находившимся в нем удалось выжить. Боец поделился, что после случившегося направился в больницу, где и заметил осколок, который застрял в паспорте.
Ранее появилась информация, что наемники из Латинской Америки, перекинутые к Часову Яру, попросили об эвакуации. По словам одного из военных, весь состав выглядит сильно потрепанным.
До этого командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бои в Курской области отмечаются наибольшей плотностью. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова