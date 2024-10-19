Находящемуся в СИЗО бывшему мэру Сочи отказали в отправке на СВО

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Мещанского суда
Экс-мэру Сочи Алексею Копайгородскому, который в настоящее время находится в СИЗО, отказали в отправке в зону проведения СВО. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Причиной отказа послужил тот факт, что согласование отправки в зону специальной военной операции является правом, а не обязанностью следователя. Бывший мэр с июля текущего года подписал контракт и ушёл на СВО, где был заместителем начальника штаба бригады боевого управления «Князь Владимир».
Ранее командир добровольческого корпуса «Князь Владимир», генерал-майор Денис Барило попросил отпустить из СИЗО бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского «под свое наблюдение». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в конце сентября этого года Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Копайгородского до 18 ноября. Бывшему мэру вменяют статью о присвоении и растрате. Ущерб оценили в 3,7 млн рублей.
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Ранее командир добровольческого корпуса «Князь Владимир», генерал-майор Денис Барило попросил отпустить из СИЗО бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского «под свое наблюдение». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, в конце сентября этого года Мещанский суд Москвы арестовал Алексея Копайгородского до 18 ноября. Бывшему мэру вменяют статью о присвоении и растрате. Ущерб оценили в 3,7 млн рублей.
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В отношении экс-мэра Сочи Копайгородского ведут следственные действия
Екатерина Коршунова