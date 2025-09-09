В Уфе женщина через суд добилась права сделать ЭКО от погибшего на СВО мужа
В Уфе местной жительнице удалось через суд добиться права сделать ЭКО от погибшего на СВО мужа. Заявительницей оказалась 42-летняя Альбина, которая потеряла супруга в сентябре прошлого года.
Как сообщает RT, пара пыталась прибегнуть к процедуре ЭКО еще в 2021 году. Тогда это не увенчалось успехом. При этом, когда мужчина отправился на СВО, в клинике остался один замороженный эмбрион.
«Я готова перенести все суды, что угодно, лишь бы он появился на свет. Потому что «это единственный шанс,» чтобы было продолжение моего мужа, человечек с его голосом, с его глазами», — объясняет Альбина.
Как оказалось, после смерти супруга сделать еще процедуру ЭКО можно будет только через суд. Женщина решила не останавливаться и в итоге добилась своего.