На Украине начался отток молодежи
Издание New Voice (NV) сообщает, что молодые украинцы в возрасте 18–22 лет массово увольняются, чтобы воспользоваться новыми правилами выезда за границу. Бизнес обеспокоен: молодежь действительно активнее покидает рабочие места.
Так, в «Новой почте» за десять дней в этой возрастной группе уволились 170 человек, при этом компания приняла на работу 64 человека — чистый отток составил 106 работников. В сети ресторанов !FEST с момента вступления закона в силу уволилось около 20% молодых мужчин от общего числа сотрудников.
Наибольший удар пришелся по сектору обслуживания, отмечают СМИ. Закон, разрешающий военнообязанным 18–22 лет пересекать границу, уже начал действовать.
Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко подтвердил, что молодые люди действительно начали покидать Украину.
