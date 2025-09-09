На Украине начался отток молодежи

09 сентября 2025, 17:50

NV: украинская молодежь массово увольняется и уезжает за рубеж

Фото: istockphoto/reflection_art

Издание New Voice (NV) сообщает, что молодые украинцы в возрасте 18–22 лет массово увольняются, чтобы воспользоваться новыми правилами выезда за границу. Бизнес обеспокоен: молодежь действительно активнее покидает рабочие места.