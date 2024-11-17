К оборонному «Заводу №9» в Екатеринбурге съехались саперы ОМОНа

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В Екатеринбурге накануне, 16 ноября, нашли снаряды внутри стволов танка на оборонном «Заводе №9», который входит в НПК «Уралвагонзавод». Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает портал URA.RU. На территорию предприятия, как утверждается, в срочном порядке прибыли саперы ОМОНа Росгвардии.
«В стволах танка Т-90 нашли обнаружили снаряды. Срочно вызвали саперов. Достать боеприпасы попытались, но не смогли, принято решение перевезти на специальный полигон», — приводят в издании слова собеседника.По информации источника, угрозы взрыва снарядов нет. В управлении Росгвардии по Свердловской области на данный момент не давали официальных комментариев по факту случившегося.
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