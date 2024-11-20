ВСУ атаковали завод масла и майонеза

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Беспилотники ВСУ атаковали завод по производству масла и майонеза в городе Алексеевка Белгородской области. Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Дроны, как отмечается, целились по цехам, где выпускают йогурты, а также производят спецжиры и гранулируют шрот.
«По предварительным данным, на территорию завода упали 6 дронов. Один из беспилотников рухнул на территории цеха комплексной очистки подсолнечного масла. В результате атаки в помещении были выбиты окна и посечены стены», — пишет издание.По информации канала, сотрудники ночной смены, работавшие на заводе в момент атаки, не пострадали. В материале отмечается, что атака осуществлялась беспилотниками «Чаклун-в», которые были заряжены пластидом весом 10 килограммов с поражающими элементами.
Ранее сообщалось, что этой же ночью украинские БПЛА атаковали завод группы компаний «Эфко» в Воронежской области, занимающейся производством масложировой продукции.
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