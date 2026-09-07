В Уссурийске подростка задержали по подозрению в убийстве отца
В Уссурийске следователи задержали несовершеннолетнего по подозрению в убийстве 37-летнего отца. Тело мужчины нашли в частном доме на улице Пестеля. Об этом сообщает СК по Приморскому краю.
По версии следствия, между родственниками сложились конфликтные отношения. Предварительно, личная неприязнь могла стать причиной преступления. Правоохранители проводят необходимые следственные действия и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее стало известно, что в деревне Хапо-Ое Всеволожского района Ленинградской области полицейские задержали 35-летнего мужчину. По предварительной информации, он вышел на улицу в состоянии алкогольного опьянения с битой и оружием. Во время ссоры с соседом мужчина, предположительно, произвел выстрел в его сторону.
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