Школьница в Новосибирске вызвала спасателей ради знакомства с техникой

07 сентября 2026, 12:45

Фото: iStock/Dmitry Tkachuk

В Новосибирске 12-летняя девочка позвонила в экстренные службы после того, как забралась на спортивные брусья и пожаловалась на затекшую ногу. Позже она призналась, что хотела увидеть спасательный автомобиль и сотрудников службы. Об этом сообщает городская аварийно-спасательная служба.