Школьница в Новосибирске вызвала спасателей ради знакомства с техникой
В Новосибирске 12-летняя девочка позвонила в экстренные службы после того, как забралась на спортивные брусья и пожаловалась на затекшую ногу. Позже она призналась, что хотела увидеть спасательный автомобиль и сотрудников службы. Об этом сообщает городская аварийно-спасательная служба.
Случай произошел на площадке рядом с домом № 9 на улице Печатников. Дети сообщили диспетчеру, что их подруга не может самостоятельно спуститься с турника.
Спасатели приехали на место и увидели школьницу на брусьях. Она улыбалась и свободно двигала ногой. Девочка объяснила, что нога затекла, поэтому она решила обратиться за помощью.
Во дворе в тот момент находились взрослые, способные помочь ребенку спуститься за несколько секунд. В аварийно-спасательной службе напомнили, что из-за необоснованного выезда экипаж может не успеть к человеку, которому действительно угрожает опасность.
Родителям девочки посоветовали поговорить с ней о последствиях ложных вызовов.
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