В Братске водитель без прав сбил трёх подростков на пешеходном переходе и уехал
В Иркутской области водитель без прав сбил трёх подростков и покинул место аварии. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Чрезвычайное происшествие случилось 12 августа в Братске на улице Енисейской. Школьники 13–14 лет перебегали дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на них совершил наезд автомобиль Honda Fit.
После ДТП водитель скрылся. Полиция оперативно установила личность нарушителя — им оказался 35-летний местный житель, которого ранее лишили водительских прав. При этом мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Правоохранители проводят проверку, машину отправили на спецстоянку.
До этого в Подмосковье произошло ДТП с пьяным водителем. Мужчина выехал на встречку и протаранил авто с ребёнком.
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