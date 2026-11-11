В Ульяновской области дети спасли мальчика

11 ноября 2026, 13:13

В Ульяновской области пятерым детям вручили медали за спасение мальчика

Фото: istockphoto/Maxim Novoseltsev

В Ульяновской области пятерым детям вручили памятные медали Совета Федерации за спасение восьмилетнего мальчика, провалившегося под лед на реке Сызранке в декабре 2025 года. Об этом в Макс сообщил губернатор региона Алексей Русских.





По словам губернатора, Вероника Ионина первой набрала номер пожарной службы. Ее одноклассницы Милорада Дарьина и Вероника Гайфутдинова оставались на берегу и успокаивали ребенка, не давая ему впасть в панику, пока ехала помощь.



Братья Альберт и Азат Мухамеджановы привлекали внимание взрослых, останавливая проезжающие мимо машины. Юным героям по 9 и 12 лет. Русских вручил награды по всероссийскому проекту Совета Федерации «Дети-герои» и поблагодарил родителей за воспитание детей.





«За спасение жизни своего юного земляка и проявленное мужество вручили памятные медали Совета Федерации пятерым юным жителям Новоспасского района. В декабре прошлого года ребята помогли спасти восьмилетнего мальчика, который провалился под лед на реке Сызранке», — написал глава региона.