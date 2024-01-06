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Власти США распорядились о немедленной проверке самолетов Boeing 737 MAX 9

FAA распорядилось остановить эксплуатацию и проверить самолеты Boeing 737 MAX 9
06 января 2024, 23:56
Фото: istockphoto.com/Dushlik

Фото: istockphoto.com/Dushlik

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) приказало прекратить эксплуатацию «определенных» Boeing 737 MAX 9 для проведения немедленной проверки после недавнего инцидента с одним из пассажирских самолетов этой модели.

По заявлению властей, данная директива затронет примерно 171 воздушное судно. FAA оценивает, что проверка каждого самолета займет от четырех до восьми часов.

6 января пассажирский самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил аварийную посадку в Портленде, штат Орегон, из-за отрыва окон и части обшивки во время полета. На борту находились 174 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших не было. В результате инцидента авиакомпания временно приостановила использование самолетов Boeing 737-9.

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Умер композитор Екимовский
На 77-м году жизни умер российский композитор Виктор Екимовский
06 января 2024, 23:34

Фото: istockphoto/jorgeantonio

На 77-м году жизни скончался российский композитор и музыковед Виктор Екимовский. Сообщение об этом размещено на сайте Союза композиторов России.
Союз композиторов выразил слова соболезнования родным и коллегам председателя Ассоциации современной музыки.

Ранее в Дагестане скончался народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, выдающийся композитор Мурад Кажлаев.

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#запад
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Хромушин: ситуацию с теплоснабжением в Подольске скрывали от властей сутки
06 января 2024, 21:18

Фото: РИА Новости/Виктория Виатрис

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей аварийную ситуацию с теплоснабжением в Подольске. Об этом Хромушин сообщил журналистам.
По словам Хромушина, сложившаяся ситуация возникла из-за того, что вся часть Подольска (микрорайон Климовск) отапливается одной ведомственной котельной. Поскольку объект является режимным, то по вопросу подготовки к зиме властями не контролируется.

Вице-губернатор подчеркнул, что ситуация оказалась скрыта и не была выведена в систему контроля теплоснабжения Московской области, где видны все инциденты, по которым принимаются решения. Только благодаря жителям, которые писали о проблеме в социальных сетях, информация прояснилась.

Примечательно, что Всем пострадавшим от аварии будет сделан перерасчет за тепло, также будут посчитаны дополнительные потребления по электроэнергии. Теплоснабжающая организация понесет наказание за сложившуюся ситуацию.

Напомним, 21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

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На котельную ВНИИ игрушки в Сергиевом Посаде привезли необходимое оборудование для увеличения мощностей
06 января 2024, 21:05

Фото: Дарья Леонова

Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов и глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов дали распоряжение не дожидаться окончания праздничных дней, а уже сегодня приступить к необходимым восстановительным работам.

Отмечается, что в настоящее время на котельную привезли бойлер, который установят вместо того, что вышел из строя. Примечательно, что Акулов лично посетил место проведения работ.

По словам Акулова, из трех работающих бойлеров остались полтора, что произошло из-за аварии. В первые дни после инцидента специалисты пытались самостоятельно ликвидировать проблему, однако ситуация является сложной, в результате чего, как отмечает глава округа, было осуществлено обращение к коллегам из Правительства Московской области Александру Юрьевичу Самарину и Евгению Акимовичу Хромушину за помощью, так как бойлер, который заказала котельная, пришёл бы только после праздничных дней.

«Коллеги отреагировали, сегодня, благодаря общей слаженной работе, из Коломны привезли бойлер для замены. Параллельно с этим были сформированы бригады для того, чтобы в ближайшие дни провести работы по установке нового оборудования», — подчеркнул Акулов.

После установки нового оборудования бригадиры приступят к переборке второго бойлера, который наполовину перестал функционировать. Вопрос восстановления нормативного теплоснабжения домов, которые запитаны от котельной ВНИИ игрушки, находится на постоянном контроле администрации округа и прокуратуры с первых дней появления проблемы.

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Энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья

Жителям микрорайона Климовск будет сделан перерасчет за отопление из-за аварии
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#отопление
#котельная
#аварии
#специалисты
#сергиев посад
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Энергетики стабилизировали ситуацию с электроснабжением на юге Подмосковья
06 января 2024, 20:50

Фото: iStock/simpson

Несмотря на продолжающиеся в Подмосковье морозы, специалисты компании «Россети Московский регион» смогли стабилизировать ситуацию с нагрузкой на электросетевое оборудование и нормализовать электроснабжение в г. о. Чехов. Об этом сообщили в администрации городского округа.

Отмечается, что энергетики выразили благодарность жителям, услышавшим их призывы не превышать установленную договорами на технологическое присоединение мощность, снизить нагрузку на сельские электросети, которая возникала за счет одновременного включения большого количества мощных отопительных и бытовых приборов.

В настоящее время в Чехове регистрируются локальные нарушения электроснабжения из-за перегрузок электрооборудования, которые оперативно отрабатываются специалистами компании. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются в деревнях Пешково, Большое Петровское, Костомарово, Венюково, Бавыкино, Алферово, ТСН «Земляничное».

Также запланирован выезд бригады для восстановления электроснабжения у жителей по резервной схеме. За вчерашние день и ночь восстановлено электроснабжение в следующих населенных пунктах: Чепелево, Васькино, Дурниха, Молоди, Дубна, Хлевино, Алачково, с. Новый Быт.

Сообщается, что «Россети Московский регион» помогают восстанавливать электроснабжение на абонентских участках линий. В работах по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах юга Подмосковья задействованы 32 бригады, которые включают 85 человек, 33 единицы спецтехники, 49 резервных источников снабжения электроэнергией компании «Россети Московский регион».

Сегодня, 6 января, происходит повышение температуры в среднем до минус шестнадцати градусов, но в предстоящие праздничные дни снова вернется аномальная морозная погода. Напоминаем, что бытовые потребители относятся к третьей категории надежности, предполагающей, на период проведения аварийно-восстановительных работ, отсутствие электроснабжения до 24 часов. Энергетики просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам, которые связаны с более длительным возобновлением подачи электроэнергии.

С целью недопущения повреждения электрооборудования из-за перегрузок, необходимо соблюдать потребление мощности в соответствующем объеме. Также жителям следует запастись генераторами.

Для информирования о нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному круглосуточному телефону «Светлой линии» 8-800-220-0-220. Также можно направить сообщение в чат-бот можно в официальном телеграм-канале «Россети Московский регион»: https://t.me/rossetimr_ru


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#авария
#погода
#московский регион
#нарушения
#россети московский регион
#бастрыкин
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Бастрыкин поручил проверить факты отключения энергоресурсов в Подмосковье
06 января 2024, 20:34

Фото: сайт Кремля

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в нескольких населенных пунктах Подмосковья. Об этом сообщили в ведомстве.
В ведомстве пояснили, что исполнение данного поручения было взято на контроль в центральном аппарате. Бастрыкин также поручил дать соответствующую правовую оценку действиям должных лиц, которые несут ответственность за сложившуюся ситуацию.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что жителям Подмосковья, которые пострадали от аварии на котельной, будет сделан перерасчет, а также будут принять меры социальные поддержки.

Напомним, 21 тысяча человек осталась без тепла в Подольске из-за прорыва на теплотрассе местной котельной в 20-градусный мороз. Прорыв произошел 4 января днем и без отопления осталось около 173 жилых дома микрорайона Климовск.

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#авария
#евгений хромушин
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#контроль
#меры
#бастрыкин
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СМИ раскрыли подробности смерти внука Хрущева
РЕН ТВ: внук Хрущева Алексей Аджубей болел красной волчанкой
06 января 2024, 18:53

Фото: iStock/izzzy71

Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей, который умер в своей московской квартире в субботу, 6 января, болел системной красной волчанкой. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации источника, Аджубей страдал данным заболеванием на протяжении многих лет. Отмечается, что у погибшего также имелись проблемы с сердцем.

Напомним, внук генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева скончался на 70-м году жизни в своей московской квартире на Тверской улице. Аджубей позвонил другу и рассказал о плохом самочувствии. Во время разговора он говорил с большим трудом и сильно хрипел.

Алексей Аджубей является сыном советского журналиста Алексея Аджубея и дочери Никиты Хрущева Рады.

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Рэпера Vacio повторно арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство
06 января 2024, 18:43

Фото: iStock/Zolnierek

Лефортовский районный суд Москвы вновь арестовал рэпера Vacio (Николая Васильева), который принял участие в вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Об этом сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
Суд признал исполнителя виновным в мелком хулиганстве, а также назначил ему наказание в виде административного ареста, срок которого составляет десять суток. При этом ранее рэпер отбывал пятнадцать суток административного ареста.

Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать.

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#суд
#наказание
#рэп
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В Электростали работу котельной «Восточная» контролирует МОС АВС
06 января 2024, 17:32

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области аварийно-восстановительной службы ГКУ МО «МОС АВС» уже проверили температурный режим в домах и работу котельной «Восточная», которая находится в Электростали.

Уточняется, что сейчас в котельной работают, в общей сложности, три котла. Температура теплоносителя на выходе из объекта составляет 77,6 градусов по шкале Цельсия. При этом на теплообменники котельной подается пар от котельной Машиностроительного завода.

Эксперты МОС АВС уже проинспектировали температуру в жилых помещениях домов, которые находятся на улицах Корнеева, Мичурина, Захарченко и Спортивной. Она составила от 16,5 до 23,2 градусов по шкале Цельсия при температуре батарей отопления от 26,4 до 61,3 градусов по шкале Цельсия.

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#температура
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МОС АВС проверила температурный режим в социальном объекте Щелково
06 января 2024, 17:21

Фото: istockphoto/oksana fedina

Специалисты Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» МОС АВС) произвели проверку соблюдения температурного режима в социальном объекте Щёлково.

Эти работы были проведены техниками подведомственной организации Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области в рамках комплекса мероприятий по контролю температурного режима в учреждениях социальной сферы региона. Специалисты проверили отделение социального обслуживания в деревне Алмазово городского округа Щелково.

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что несмотря на температуру окружающего воздуха минус 26 градусов Цельсия, местная блочно-модульная котельная, которая снабжает теплом социальное учреждение, работает в штатном режиме. Температура теплоносителя на выходе из объекта составляет 63 градуса, все показатели находятся в пределах норматива.

Проверили техники и во внутренних помещениях, чтобы убедиться в отсутствии утечек тепла. Внутри зданий отделения социального обслуживания температура в столовой составила плюс 20,2 градуса, в спальном корпусе от 21 до 23 градусов, в здании администрации 20 градусов, в помещении медицинской службы 24,6 градусов.


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#щёлково
#котельная
#температура
#специалисты
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