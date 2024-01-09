В норильском аэропорту самолет выкатился за пределы полосы

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Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar выкатился за пределы ВВП во время посадки в аэропорту Норильска имени Н. Н. Урванцева.
О происшествии сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Борт выполнял рейс Красноярск–Норильск. В самолете находились 169 пассажиров.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливают, воздушное судно отбуксируют к месту стоянки.
Прокуратура проверит исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место ЧП.
Ранее сообщалось, что рейс из Москвы на Шри-Ланку задержался на 13 часов в аэропорту Жуковский. Люди сидели в самолёте, многие пассажиры отказались лететь на отдых. По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.
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Причины и обстоятельства происшествия устанавливают, воздушное судно отбуксируют к месту стоянки.
Ранее сообщалось, что рейс из Москвы на Шри-Ланку задержался на 13 часов в аэропорту Жуковский. Люди сидели в самолёте, многие пассажиры отказались лететь на отдых. По данным SHOT, рейс авиакомпании Red Wings из Москвы в Хамбантоту должен был отправиться накануне в 22:20.
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Мария Фирсова