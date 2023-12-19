В «Уральских авиалиниях» опровергли увольнение пилотов, посадивших борт в поле

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Руководство «Уральских авиалиний» опровергает информацию о том, что посадившим самолет на пшеничное поле под Новосибирском пилотам предлагают уволиться по собственному желанию.
Комментарий дал первый замгенерального директора российского перевозчика Кирилл Скуратов, пишет ТАСС.
Со слов Скуратова, сейчас пилоты в принципе не летают, поскольку продолжается государственное расследование.
6 декабря появилась информация, что пилотам «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые посадили самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сделали предложение уволиться по собственному желанию.
В тот же день жена Эдуарда Семенова попросила президента РФ Владимира Путина не наказывать супруга. По словам россиянки, члены летного экипажа сделали невозможное.
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«Это неправда, пока мы ничего не можем им сказать, запретить», — сказал Скуратов.
6 декабря появилась информация, что пилотам «Уральских авиалиний» Сергею Белову и Эдуарду Семенову, которые посадили самолет в пшеничном поле под Новосибирском, сделали предложение уволиться по собственному желанию.
В тот же день жена Эдуарда Семенова попросила президента РФ Владимира Путина не наказывать супруга. По словам россиянки, члены летного экипажа сделали невозможное.
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Мария Фирсова