Гладков: Во время обстрела села Теребрено ВСУ обошлось без пострадавших

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Мирные жители не пострадали во время обстрела боевиками ВСУ села Теребрено в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.
Кроме того, по словам Гладкова, повреждены газопровод и линии электропередачи. Аварийные бригады уже выехали на места и приступили к ремонтно-восстановительным работам. К счастью, подчеркнул руководитель Белгородской области, удалось избежать человеческих жертв.
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