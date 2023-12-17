Украинские пограничники начали использовать дроны для поимки уклонистов

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Пограничники Украины внедрили использование FPV-дронов с целью выявления уклонистов, пытающихся скрыться за границей. Информация об этом появилась в Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.
Видео с одним из таких беспилотников (БПЛА) было опубликовано ведомством. Этот дрон помог отследить группу людей, уклоняющихся от призыва на службу.
В результате этой операции пограничники задержали троих беглецов из Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей, которые пытались нелегально пересечь границу.
Ранее в Верховной Раде Украины рассматривался черновой вариант законопроекта, включающего лишение отсрочки от призыва для сотрудников полиции, Бюро экономической безопасности и пенитенциарной службы.
Планировались изменения, затрагивающие также женщин: они должны были быть включены в список для призыва на воинский учет, проходить военную подготовку и быть готовыми к службе в период действия военного положения.
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В результате этой операции пограничники задержали троих беглецов из Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей, которые пытались нелегально пересечь границу.
Планировались изменения, затрагивающие также женщин: они должны были быть включены в список для призыва на воинский учет, проходить военную подготовку и быть готовыми к службе в период действия военного положения.
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Артем Кузьмин