В уральском отделении ЛДПР объяснили цели встречи для инцелов

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Координатор уральского отделения партии ЛДПР Евгений Коломытцев сообщил, что заявленная ранее встреча для инцелов и фемцелов ставит своей целью социализацию людей, заявляющих о неспособности найти для себя сексуальных партнёров.
«Встреча не носит сексуального подтекста, мы говорим о социализации. Предложение заключается во взаимодействии ребят с партией. Среди молодёжи есть проблемы социализации и поиска пары. Есть высокий запрос на самореализацию. Важно, чтобы это не вылилось в деструктивные направления», — отметил в беседе с Газета.ру Коломытцев.
Он добавил, что в партии есть различные проекты, в которых участвует много активной молодёжи, поэтому у людей с проблемной социализацией есть возможность и принять участие в интересных мероприятиях, и найти новых друзей и партнёра.
До этого в соцсетях появился анонс встречи членов ЛДПР с инцелами и фемцелами.
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что экранизировать сериал о жизни основателя партии, политика Владимира Жириновского готов Первый канал.
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