Россиянкам захотели платить 200 тысяч рублей за рождение детей до 25 лет

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В Государственную Думу планируют внести законопроект о выплате женщинам единовременного пособия за рождение каждого ребенка до 25 лет. Документ подготовила группа депутатов от ЛДПР, информирует ТАСС.
Авторы законопроекта уточняют, что выплата пособия в размере 200 тысяч рублей предлагается вне зависимости от материального положения. Такое пособие россиянка сможет получить на каждого родившегося малыша, пока ей не исполнится 25-лет.
Также обсуждается идея продления декретных выплат до трех лет для рождения второго ребенка.
Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал на путёвки в детские лагеря. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Также обсуждается идея продления декретных выплат до трех лет для рождения второго ребенка.
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Алина Юрчак