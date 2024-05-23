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Россиянкам захотели платить 200 тысяч рублей за рождение детей до 25 лет

В ГД внесут законопроект о выплате женщинам за рождение детей до 25 лет
23 мая 2024, 05:10
Фото: istock / NataliaDeriabina

Фото: istock / NataliaDeriabina

В Государственную Думу планируют внести законопроект о выплате женщинам единовременного пособия за рождение каждого ребенка до 25 лет. Документ подготовила группа депутатов от ЛДПР, информирует ТАСС.
Авторы законопроекта уточняют, что выплата пособия в размере 200 тысяч рублей предлагается вне зависимости от материального положения. Такое пособие россиянка сможет получить на каждого родившегося малыша, пока ей не исполнится 25-лет.

Также обсуждается идея продления декретных выплат до трех лет для рождения второго ребенка.



Ранее в Госдуме предложили разрешить использовать материнский капитал на путёвки в детские лагеря. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#законопроект
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#лдпр
В России хотят разрешить тратить маткапитал на путевки в детские лагеря
В ГД предложили разрешить использовать маткапитал на путевки в детские лагеря
23 мая 2024, 04:00

Фото: istock / Anna_Om

В Госдуме предложили разрешить тратить материнский капитал на покупку путёвок в детские лагеря. Автором инициативы стала первый заместитель главы комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, сообщает ТАСС со ссылкой на обращение депутата.
В письме вице-премьеру Татьяне Голиковой, Лантратова отмечает возможность значительно улучшить здоровье детей.

«Представляется целесообразным расширить использование средств материнского капитала, предоставив семьям возможность тратить данную сумму на приобретение путевок для детей и сопровождающих в организации санаторно-курортного лечения и оздоровительного отдыха, а также в детские лагеря», — пишет парламентарий.
Лантратова добавила, что расширение возможностей использования маткапитала позволит снизить интерес к нелегальному обналичиванию субсидии.

Ранее президент Владимир Путин дал неделю на организацию отдыха детей из пострадавших от паводков районов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дети
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Россиян призвали критично относиться к голосовым сообщениям даже от близких
Депутат Немкин: нужно критично относиться к голосовым сообщениям даже от друзей
23 мая 2024, 02:46

Фото: istock / Userba011d64_201

Странные голосовые сообщения даже от друзей или родственников должны настораживать, заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Немкин в беседе с РИА Новости предупредил, что мошенники уже умеют использовать искусственный интеллект и дипфейки, чтобы выдавать себя за других людей в мессенджерах или соцсетях.
«Поэтому к любым сообщениям со странными просьбами, даже полученными от руководства, родственников или друзей, стоит относиться критично… В сети уже распространялось фейковое аудиосообщение от имени пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, которое правда сразу компрометировало себя наличием мата и странных высказываний», — сказал эксперт.
Парламентарий отметил, что нейросети в целом помогают аферистам автоматизировать фишинговые кампании и ставить их на поток, чтобы атаковать сразу много «жертв».

Депутат добавил, что часто злоумышленники создают поддельные видео с известными личностями или доверенными лицами. Эти кадры они затем могут использовать для распространения недостоверных сведений или провокации действий, которые могут нанести ущерб как частным лицам, так и организациям.

Он также привёл в пример с 2023 года, видеоролик с «обращением» президента РФ Владимира Путина, который транслировали некоторые телеканалы и радиостанции, подготовили при помощи технологии дипфейк с использованием замены лица.
«В записи, которая выдавалась за выступление президента, был сделан ряд серьезных заявлений – если бы их распространение не удалось вовремя пресечь, последствия такой преступной выходки хакеров могли бы быть крайне масштабными», — отметил депутат.
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ФСБ рассекретила документ о шпионаже Запада в Германии против СССР
ФСБ рассекретила архив с военными преступлениями солдат США и Франции в Берлине
23 мая 2024, 02:00

Фото: istock / irene_rebrova

Федеральная служба безопасности опубликовала рассекреченные архивные документы о преступлениях военных США и Франции в Берлине в 1945 году. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.
В ЦОС отметили, что преступления носили, в основном, насильственный характер и часто сопровождались грабежами.

«21-го октября с. г. два немца Фридрих Шоль, проживающий на Шверинштрассе, 15, и Карл Кричек, проживающий на Потсдамерштрассе, 158, шли с работы домой. К ним с улицы Потсдамер подошли два американских солдата и попросили прикурить. После чего без всякой причины американцы из пистолетов сделали по выстрелу, в результате чего Шоль был ранен в грудь, а Кричек в живот», — указано в одном из архивных документов.
В справке от 19 ноября 1945 года указано, что за последнее время стали чаще возникать случаи бесчинства и грабежа жителей Берлина со стороны военных «союзных оккупационных войск».

Также в архивах сообщается о случаях женского насилия — помимо американцев, в этом замечены также французские военнослужащие.

Ранее президент РФ Владимир Путин утвердил порядок выезда за границу допущенным к гостайне гражданам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#документы
#служба
#франция
#германия
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«Классный чин»: Кто такая Россияна Марковская, связь с Шойгу, почему уволилась
Марковская ушла с поста пресс-секретаря министра обороны РФ: биография, причины
23 мая 2024, 01:50

Фото: Минобороны РФ

Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская покинула пост спустя семь лет работы. В соцсетях она сообщила, что увольняется из-за перехода на другую работу.
Что известно о Россияне Марковской, имеет ли звание, сколько работала в военном ведомстве и почему ушла — в материале «Радио 1».

Кто такая Россияна Марковская?

Согласно данным на сайте Минобороны, Марковская родилась 6 января 1991 года во Владивостоке. После окончания факультета журналистики Дальневосточного федерального университета Марковская работала корреспондентом ГТРК «Владивосток», телеканала «Звезда» и «Известий».

Марковская попала в Минобороны в 2017-м в возрасте 26 лет, заняв пост пресс-секретаря уже бывшего министра обороны — секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу.

«На РЕН ТВ Россияна была специальным корреспондентом. Зрители могли видеть ее сюжеты на самые разные темы: социальные — о проблемах детей, экономические и культурные. И несколько репортажей были посвящены новым военным проектам», — сообщалось в материале издания о назначении Марковской пресс-секретарем Шойгу.
Вместе с этим Марковская получила чин Государственного советника РФ 2-го класса, что соответствует воинским званиям подполковника и капитана 2-го ранга.

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Стоит отметить, что в СМИ Марковская упоминалась как обладательница звания генерала, что стало последствием путаницы, поскольку ее гражданский чин имеет четыре звезды на погонах, как и устаревший вариант формы генерала, на погонах которых сейчас изображается одна звезда. Марковская также опровергла эти сведенья, назвав их «чушью», поскольку не является военнослужащим.

Отвечая на вопрос «МК» в 2019 году об устройстве на пост пресс-секретаря Минобороны Марковская сказала, что «утверждение на столь высокую и ответственную должность — это процесс не одного дня или недели».

Она рассказала, что ее работа заключалась в организации информационного сопровождения деятельности Шойгу, интервью, переговоров и передач с его участием. Она также занималась личным архивом экс-министра.
«У меня классный чин — государственный советник Российской Федерации 2-го класса. Но некоторые люди не понимают, в чем разница. Более того, среди них находятся те, кто думает, что классный чин — это вообще нововведение. Петровский табель о рангах им в руки», — заявила Марковская.
В том же интервью Марковская призналась, что мужчины в военной форме и с цветами в руках ее обезоруживают.

Она добавила, что в ее жизни многое изменилось после новой должности.
«Пожалуй, только номер телефона остался прежним», — отметила он.
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Почему Россияна Марковская уволилась

Свое увольнение она объяснила переходом «на другую должность», но не стала уточнять, на какую именно.
«Почти семь лет на посту пресс-секретаря министра обороны пролетели как МиГ-31. Буду вспоминать это время с гордостью!» — написала Марковская в Instagram*
Кто теперь займет пост пресс-секретаря министра обороны, которым недавно назначили Андрея Белоусова, пока неизвестно.

Как сообщает Телеграм-канал BRIEF, Россияна Марковская может перейти на работу в Совбез РФ. Но официального подтверждения этих сведений пока не было.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Источник опроверг информацию о приостановке международных рейсов «Победы»
ТАСС: Источник опроверг сообщения о приостановке международных полетов «Победы»
22 мая 2024, 23:51

Фото: istock / Владимир Майджи

Авиакомпания «Победа» не планирует отменять международные рейсы, сведенья о приостановке полетов с июля ложные. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник, близкий к Минтрансу.
«Информация о приостановке с июля международных полетов авиакомпании «Победа» не соответствует действительности. Перевозчик продолжает выполнять полеты согласно запланированному расписанию. Никаких планов по отмене международных рейсов нет», — заявил собеседник издания.
До этого ряд Телеграм-каналов сообщал о возможной приостановке полетов «Победы» за рубеж из-за санкций. В начале мая Соединённые Штаты внесли в санкционные списки российскую авиакомпанию «Победа». Санкции наложены по причине «осуществления деятельности» в экономическом секторе России, который «считается поддерживающим» военно-промышленную базу РФ.

Ранее сообщалось, что 20 пострадавших на рейсе Singapore Airlines находятся в реанимации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#авиакомпании
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Психолог Хорс предупредил об опасности самой первой ставки в азартных играх
22 мая 2024, 23:29

Фото: iStock/FabrikaCr

Практикующий психолог, кандидат психологических наук, писатель Михаил Хорс заявил, что зависимость от азартных игр у человека начинается уже с первой ставки.
«Также никотиновая зависимость начинается с первой сигареты, а алкогольная — с первой рюмки. Дальше — втягивание, периодическое употребление, регулярное употребление, запойное употребление и личностная деградация. Все люди, которые играют в азартные игры, находятся на той или иной стадии зависимости. Но помогать им, как правило, начинают на самой последней», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Хорс.

Он добавил, что игроманы, находящиеся на последней стадии, могут встречаться во всех социальных группах.

Кроме этого, по его словам, чаще всего заядлыми игроманами с зависимостью становятся те, кто просто не умеет проигрывать, и для кого проигрыш – боль.

Ранее Михаил Хорс заявлял, что людям, склонным к зависти, грусти или самокопании после просмотра «счастливых» фото в социальных сетях стоит меньше времени проводить там из-за накопления у них самих негативных эмоций.

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#люди
#игры
#здоровье
#психология
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Развеян основной миф о бультерьерах и бульдогах
Биолог Татаренко назвала мифом бойцовое предназначение бульдогов и бультерьеров
22 мая 2024, 23:18

Фото: iStock/GoDogPhoto

Преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения Марина Татаренко заявила о том, что информация о бойцовом предназначении таких пород собак, как бультерьеры и бульдоги, является мифом.
«Не бывает породы, все представители которой априори агрессивны. Даже если это так называемая бойцовая порода. Конечно, если бультерьера, стаффордширского терьера или американского бульдога дрессировать для боев, характер собаки изменится. Она будет агрессивной и опасной для окружающих», — разъяснила в беседе с NEWS.ru Татаренко.

Она отметила, что хоть такие породы и имеют сложный характер, при правильном воспитании они будут вести себя абсолютно нормально. При этом, по её словам, исправить уже сформированный хозяином агрессивный характер собаки практически невозможно.

Ранее Марина Татаренко говорила, что сложнее всего дрессировать собак охотничьих пород.

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#собаки
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#воспитание
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Слуцкий раскрыл, кто экранизирует сериал о Жириновском
Леонид Слуцкий заявил об экранизации сериала о Жириновском Первым каналом
22 мая 2024, 23:02

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что экранизировать сериал о жизни основателя ЛДПР, политика Владимира Жириновского готов Первый канал.
«Первый канал займется производством сериала об основателе первой политической партии современной России Владимире Жириновском. Встретились с Константином Львовичем Эрнстом, чтобы обсудить детали будущей картины и кандидатов на главную роль», — сообщил в беседе с NEWS.ru Слуцкий.

Ранее стало известно о том, что нейросеть «Жириновский» ответила, что главную роль в фильме об основателе ЛДПР Владимире Жириновском должен играть председатель партии КПРФ Геннадий Зюганов.

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#лдпр
#жириновский
#сериал
#сми
#партия
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Полковник обнаружил несостыковку в деле генерала Попова
Экс-полковник Тимошенко указал на нестыковку в деле генерала Попова
22 мая 2024, 22:58

Фото: Минобороны РФ

Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил о нестыковке в обвинениях против бывшего командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова. Об этом стало известно NEWS.ru.
В 2023 году Попова отстранили от должности командующего 58-й армией российских войск. По данным следствия, во время пребывания на посту он продал порядка 2 тысяч тонн металлоизделий, предназначенных для строительства укреплений на Запорожском направлении.

Тимошенко отметил, что для вывоза такого объема металлоконструкций необходимо 150 грузовиков и достаточно много людей, эту аферу нельзя провернуть незаметно.

«Может, этот металл вообще не был запланирован? Потому что на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего. Если это железная арматура, то ее надо заливать бетоном, а укрепления на Запорожском направлении бетоном залили хорошо», — отметил собеседник издания.
Попов подозревается в хищениях при возведении линии обороны в зоне спецоперации, ущерб от которых оценивается в 100 миллионов рублей. По делу также проходит предприниматель из Краснодарского края, помогавший генерал-майору реализовывать металл.

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#вс рф
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