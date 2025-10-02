Павел Дуров встретился в Астане с президентом Казахстана Токаевым
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретился в Астане с президентов Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Встреча состоялась во время международного технологического форума Digital Bridge. В ходе нее Токаев и Дуров обсудили вопросы сотрудничества в сферах кибербезопасности, образования и искусственного интеллекта. В свою очередь президент высоко оценил деятельность Telegram по поддержке в развитии цифровой повестки Казахстана.
При этом Дуров рассказал Токаеву о перспективах реализации совместных проектов в сфере ИИ. К тому же у Telegram появился офис в Казахстане и мессенджер запустил AI-лабораторию в центре AIem.Ai.
