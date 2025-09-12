Достижения.рф

В Узбекистане нашли самую старую жительницу Земли

Фото: iStock/PIKSEL

Наиболее возрастной жительницей Земли официально признали 130-летнюю Хувайдо Умарова из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.



Представители ведомства сообщили, что долгожительница может быть занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Согласно решению Бувайдинского районного суда, женщина родилась 1 января 1895 года.

Уроженка Ферганской области может установить новый мировой рекорд по долголетию, если международные эксперты подтвердят ее возраст. На сегодняшний день в международных реестрах самым пожилым человеком считается британка Этель Катерхэм.

Екатерина Коршунова

