В Узбекистане нашли самую старую жительницу Земли
Наиболее возрастной жительницей Земли официально признали 130-летнюю Хувайдо Умарова из Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции республики.
Представители ведомства сообщили, что долгожительница может быть занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Согласно решению Бувайдинского районного суда, женщина родилась 1 января 1895 года.
Уроженка Ферганской области может установить новый мировой рекорд по долголетию, если международные эксперты подтвердят ее возраст. На сегодняшний день в международных реестрах самым пожилым человеком считается британка Этель Катерхэм.
Читайте также: