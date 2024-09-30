В Узбекистане проверят информацию об избиении русскоязычных учеников

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Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова сообщила, что организует проверку сведений о якобы регулярном избиении русскоязычных учеников, не владеющих узбекским языком, в одной из школ города Джизака. Об этом она заявила в беседе с РИА Новости.
Ранее издание Ura.ru писало, что в школе №1 города Джизака ученики седьмого класса постоянно избивают русскоязычных школьников. Инциденты дошли до того, что они избили ребёнка с инвалидностью, который переехал в Узбекистан из России.
Рахмонова заявила, что ей не поступало требований о проверке и обращений о таких инцидентах. Но после получения данных от российской стороны она организует проверку.
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