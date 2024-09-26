В Узбекистане после избиения школьника призвали МИД РФ «заниматься своими делами»

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Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров призвал МИД России «заниматься своими делами» в связи с инцидентом с избиением школьника, потребовавшего от учительницы преподавать на русском языке. Соответствующий пост он опубликовал в своём Telegram-канале.
Накануне стало известно, что учительница русского языка в ташкентской школе жестоко избила ученика, потребовавшего, что она вела этот урок на русском языке. После этого МИД России запросил у Узбекистана разъяснения по этому делу.
Кадиров отметил, что было бы правильно, если бы российский МИД занимался внутренними делами своего государства, а не заботился о внутренних делах Узбекистана.
Также он назвал такую бурную реакцию российских властей на этот инцидент попыткой «поднять шум на пустом месте».
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Кадиров отметил, что было бы правильно, если бы российский МИД занимался внутренними делами своего государства, а не заботился о внутренних делах Узбекистана.
Также он назвал такую бурную реакцию российских властей на этот инцидент попыткой «поднять шум на пустом месте».
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Анастасия Чинкова