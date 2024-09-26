Таскал за волосы и пинал по голове: пятиклассник избил третьеклассницу на глазах у учителя

Фото: iStock/SB Arts Media
В Нижнекамске третьеклассницу избили на глазах у учителя. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».
Отмечается, что инцидент произошёл на перемене в школе №31. Пятиклассник отобрал у девочки пластилин, чем спровоцировал драку. Младшеклассница побежала за ним, а мальчик стал бить её по голове и таскать за волосы.
Другие дети сняли происходящее на видео. На кадрах видно как школьник делает удушающий приём ногами и пинает девочку по голове.
Мать пострадавшей рассказала, что учительница в этот момент находилась рядом, но не стала вмешиваться в драку. Однако на кадрах видно как она криком отогнала пятиклассника, а потом подошла к избитой девочке.
Женщину это не убедило, поэтому она подала заявление в полицию не только на мальчика, но и на учительницу. По её словам, напавший на её дочь пятиклассник уже стоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, поскольку неоднократно ранее учинял подобные драки.
Читайте также:
В Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски
Москвич проломил соседу череп колбой от кальяна и забил его насмерть
В Люберцах врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов
Другие дети сняли происходящее на видео. На кадрах видно как школьник делает удушающий приём ногами и пинает девочку по голове.
Мать пострадавшей рассказала, что учительница в этот момент находилась рядом, но не стала вмешиваться в драку. Однако на кадрах видно как она криком отогнала пятиклассника, а потом подошла к избитой девочке.
Женщину это не убедило, поэтому она подала заявление в полицию не только на мальчика, но и на учительницу. По её словам, напавший на её дочь пятиклассник уже стоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних, поскольку неоднократно ранее учинял подобные драки.
Читайте также:
В Узбекистане учительница русского языка избила ученика, попросившего говорить по-русски
Москвич проломил соседу череп колбой от кальяна и забил его насмерть
В Люберцах врачи раздавили младенцу голову во время сложных родов
Анастасия Чинкова