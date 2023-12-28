На Украине разработали первый женский бронежилет весом 10,5 кг

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На Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих весом 10,5 кг. Об этом Министерство обороны страны со ссылкой на главного специалиста Центрального управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Александра Шарко сообщает в своём Телеграм-канале.
«Поскольку у женщин плечи уже, а таз, наоборот, шире, чем у мужчин, то военнослужащим было неудобно работать с оружием в мужском варианте бронежилета», — пояснил Шарко.
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