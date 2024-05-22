В Вашингтоне признали неудобную правду о России

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Попытки США контролировать ядерный арсенал России провалились. Об этом пишет американская газета The New York Times.
«Официальные лица США на протяжении многих лет были обеспокоены огромным арсеналом тактического ядерного оружия России, но попытки взять его под контроль с помощью дипломатии потерпели неудачу», — отмечается в сообщении.
По данным издания, начало учений является «четким предупреждением» Западу.
Ранее МО РФ сообщало, что Россия начала первый этап учения с практической отработкой вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия, мероприятие проходит в Южном военном округе. Данные учения проводятся для поддержания готовности техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия. Такой шаг был предпринят в ответ на провокационные заявления и угрозы некоторых западных официальных лиц в адрес России.
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Дарья Осипова