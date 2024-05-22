«Политическое мошенничество»: США всегда использовали МУС как свой ручной инструмент

Фото: Официальный сайт Кремля
Америка всегда использовала МУС как инструмент достижения своих целей. Схема дала сбой после того, как МУС начал добиваться ордеров на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
По словам Володина, использование таких институтов, как МУС, ПАСЕ, Европарламента было «удобным» для Америки. Для них неприемлемо, когда упомянутые «карманные структуры» не следуют воле гегемона, написал он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция властей США на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызывает интерес в контексте готовности применять санкции.
Россия запустила в космос противоспутниковое оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что реакция властей США на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызывает интерес в контексте готовности применять санкции.
Россия запустила в космос противоспутниковое оружие. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова