Во Франции призвали позволить Украине наносить удары по территории России

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Глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призвал Париж снять запрет на нанесение ВСУ ударов по территории РФ французским оружием. Об этом пишет газета Le Figaro.
Отмечается, что он написал письмо руководству Франции, в котором призвал последовать примеру Великобритании.
Кроме этого он отметил, что Франция, а также ее союзники не хотят прямого конфликта с РФ. Политик заключил, что речь идет не о прямом вмешательстве, о «снятии неоправданного табу».
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины. Шаппс отметил, что британское правительство также не будет поощрять стремление Киева к мирным переговорам по урегулированию конфликта и подписанию мирного договора.
Российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Кажется, пора... Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора», — указано в тексте.
Кроме этого он отметил, что Франция, а также ее союзники не хотят прямого конфликта с РФ. Политик заключил, что речь идет не о прямом вмешательстве, о «снятии неоправданного табу».
Ранее сообщалось, что глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины. Шаппс отметил, что британское правительство также не будет поощрять стремление Киева к мирным переговорам по урегулированию конфликта и подписанию мирного договора.
Российские саперы дистанционно уничтожили более 70 лодок ВСУ под Херсоном. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова