Принц Уильям приедет на похороны Папы Римского вместо больного онкологией отца

Принц Уильям Уэльский (Фото: РИА Новости/ Алексей Филиппов)
В субботу на церемонии прощания с Папой Римским Франциском в Ватикане представлять больного онкологией короля Великобритании Карла III будет его сын — принц Уэльский Уильям, сообщило издание Mirror.
Данные журналистов подтвердил Кенсингтонский дворец. Однако чем вызвано такое решение короны, не уточняется.
Папу Римского похоронят после трехдневного пребывания в соборе Святого Петра. Он скончался в понедельник 21 апреля на 89-м году жизни.
К высокопоставленным лицам в Риме может присоединиться и американский лидер Дональд Трамп.
Король Великобритании Карл III выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика. Монарх обратил внимание, что они с супругой Камиллой были глубоко опечалены трагичным известием. Пара посочувствовала церкви, в которой служил Франциск.
Ранее сообщалось, что перстень умершего папы Римского Франциска уничтожат молотком.
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Папу Римского похоронят после трехдневного пребывания в соборе Святого Петра. Он скончался в понедельник 21 апреля на 89-м году жизни.
К высокопоставленным лицам в Риме может присоединиться и американский лидер Дональд Трамп.
Король Великобритании Карл III выразил соболезнования в связи с кончиной понтифика. Монарх обратил внимание, что они с супругой Камиллой были глубоко опечалены трагичным известием. Пара посочувствовала церкви, в которой служил Франциск.
Ранее сообщалось, что перстень умершего папы Римского Франциска уничтожат молотком.
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Ольга Енгалычева