Принц Уильям приедет на похороны Папы Римского вместо больного онкологией отца

В Самаре кота по кличке Сусанин подвергли процедуре криоконсервации, проинформировало издание 63.ru. После смерти животное опустили в жидкий азот при температуре −196°C в надежде, что когда-нибудь его удастся «воскресить», если изобретут соответствующие технологии.