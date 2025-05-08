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Названы возможные кандидаты на выборах президента США в 2028 году

Вэнс и Рубио могут стать кандидатами на выборах президента США в 2028 году
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио могут стать кандидатами на следующих президентских выборах, которые запланированы на 2028 год. Об этом сообщает портал Semafor.
По данным источника, в администрации президента США полагают, что Вэнс может стать кандидатом в главы государства, а Рубио – кандидатом в вице-президенты.

Ранее в этот день сообщалось, что Нацбанк Украины рассматривает возможность полного отказа от доллара и более тесной привязки гривны к евро. Как сообщил глава ведомства Андрей Пышный, это может произойти из-за раскола мировой торговли и растущих связей Киева с Европой.

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#сша
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#дональд трамп
NYT: Трамп вынужден выполнять обязанности своей жены в Белом доме
08 мая 2025, 18:49

Дональд и Мелания Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)

Жена президента США Дональда Трампа Мелания Трамп редко появляется в Белом доме, а обязанности первой леди за неё выполняет супруг. Об этом сообщает газета The New York Times.
Отмечается, что с момента инаугурации Трампа 20 апреля Мелания в общей сложности провела в Белом доме менее 14 дней. В связи с этим ряд её обязанностей на себя взял президент. В частности, он выбирает декорации для резиденции Белого дома, занимается украшением Розового сада, встречает экскурсионные группы в Восточном крыле, а также устраивает приёмы в Месяц женской истории.

В издании уточнили, что причиной поведения Мелании могут быть покушения на Трампа, которые сильно напугали его жену, давно переживающую о безопасности семьи. Так, после первого вступления Трампа в должность в 2017 году, Мелания боялась даже выходить из машины для прохода на параде.

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#дональд трамп
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#белый дом
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Глава Общественной палаты Подмосковья Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве МГИМО и Университа Цинхуа
Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве МГИМО и Университета Цинхуа
08 мая 2025, 17:19

Дональд и Мелания Трамп (фото: РИА Новости/Стрингер)

Председатель Общественной палаты Московской области, ректор МГИМО Анатолий Торкунов подписал соглашение о сотрудничестве с Университетом Цинхуа – одним из ведущих вузов Китая. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ является результатом двустороннего стремления России и Китая к углублению гуманитарного и образовательного взаимодействия, он был подписан в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Партнёрство МГИМО и Цинхуа направлено на запуск совместных образовательных программ, различных исследовательных проектов и научной кооперации, которая актуальна для развития России и Китая.

Софинансирование основных направлений сотрудничества, в том числе совместные научные исследования и инновационные разработки, будет осуществляться через Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Глава фонда, спецпредставитель президента РФ по вопросам экономического сотрудничества с другими государствами Кирилл Дмитриев также присутствовал при подписании документа.

В Общественной палате добавили, что подписание соглашения станет важным вкладом с развитие гражданской дипломатии и общественного участия в выстраивании международного сотрудничества.

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#рф
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Путин прокомментировал слухи об отставке Кадырова излюбленной цитатой Марка Твена
Кадыров: Путин ответил на слухи о моей отставке цитатой Марка Твена
08 мая 2025, 14:39

Рамзан Кадыров (Фото: www.kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным российский лидер прокомментировал слухи о возможной отставке главы республики. Об этом чеченский лидер рассказал в своем Телеграм-канале.
«Сообщения о моей смерти сильно преувеличены», — так Владимир Путин отреагировал на слухи о возможной отставке Рамзана Кадырова.

Глава Чечни обратил внимание на слова главы государства о том, что «им еще работать и работать». Так Рамзан Кадыров дал обещание, что будет выполнять приказ Верховного Главнокомандующего.

Недавно чеченский лидер объявил, что попросил освободить его от занимаемой должности. Во время беседы с представителями СМИ Кадыров прокомментировал слухи о том, что он может в скором времени уйти в отставку.

Глава республики рассчитывал, что Кремль поддержит его инициативу.

Накануне Владимир Путин предложил Кадырову поговорить о нынешних делах республики. Президент РФ заявил, что глава Чечни может гордиться результатами развития региона.

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#рамзан кадыров
#владимир путин
#президент
#чечня
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Лукашенко заявил, что задержался у власти, и призвал белорусов «потерпеть»
Лукашенко заявил, что немного задержался у власти в Белоруссии
08 мая 2025, 12:15

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержался у власти, и попросил сограждан «потерпеть». Об этом он заявил на церемонии открытия Международного выставочного центра в Минске, передаёт ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что фактически новое поколение приведено к власти, однако должны оставаться и более опытные политики. В связи с этим Лукашенко призвал белорусов «потерпеть», добавив что он «немножко задержался» у власти.

Также белорусский лидер призвал жителей страны профессионально выполнять свои обязанности на рабочих местах, чтобы в каждой структуре поддерживалась бесперебойная деятельность.

Несмотря на это заявление, в конце января Лукашенко отмечал, что не ищет себе преемника для передачи власти.

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Глава Кубы осудил Трампа за слова о роли США во Второй мировой войне
08 мая 2025, 11:17

Дональд Трамп (фото: 45office.com)

Президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил американского коллегу Дональда Трампа за слова о том, что США внесли больший вклад в победу над гитлеровской Германией, чем Советский Союз.
Глава государства в беседе с RT назвал заявления Трампа ксенофобными и агрессивными. Он подчеркнул, что Запад начал продвигать русофобию для искажения и обесценивания заслуг СССР. Фактически, это является фашизмом, подчеркнул Мигель Диас-Канель.

Кубинский политик также добавил, что эти же люди выступают за ужесточение блокады и включение Кубы в перечень государств-террористов, а также за расширение НАТО к границам с Россией. Мигель Диас-Канель вновь отметил, что действия Запада являются одной из форм фашизма.

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