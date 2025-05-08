Названы возможные кандидаты на выборах президента США в 2028 году

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Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио могут стать кандидатами на следующих президентских выборах, которые запланированы на 2028 год. Об этом сообщает портал Semafor.
По данным источника, в администрации президента США полагают, что Вэнс может стать кандидатом в главы государства, а Рубио – кандидатом в вице-президенты.
Ранее в этот день сообщалось, что Нацбанк Украины рассматривает возможность полного отказа от доллара и более тесной привязки гривны к евро. Как сообщил глава ведомства Андрей Пышный, это может произойти из-за раскола мировой торговли и растущих связей Киева с Европой.
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Ранее в этот день сообщалось, что Нацбанк Украины рассматривает возможность полного отказа от доллара и более тесной привязки гривны к евро. Как сообщил глава ведомства Андрей Пышный, это может произойти из-за раскола мировой торговли и растущих связей Киева с Европой.
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Анастасия Чинкова