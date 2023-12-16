В Ярославской области 3-летний ребёнок получил сильнейший ожог ягодиц в детсаду

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Ребёнок еле ходит, но воспитатели утверждают, что они не виноваты и не понимают, как так вышло.
Baza пишет, что 8 декабря ребёнок как обычно находился в детском саду №10. По словам сотрудников детского сада, после подмывания старший воспитатель увидела красные пятна на ягодицах мальчика и позвала медика.
Медработница осмотрела ребёнка и позвонила его матери, сказав, что у него опрелость и намокание. Отец мальчика пришёл в ужас, когда увидел раны.
По словам мужчины, сын еле ходил, плакал и сказал, что «тётя горячей водой сделала».
Ягодицы ребёнка оказались полностью ошпарены, его срочно доставили в трампункт, где диагностировали термический ожог кипятком третьей степени. Ребёнок лежит в больнице, а отец выясняет, что на самом деле случилось в садике.
Руководство садика тоже инициировало расследование и спустя неделю заявило, что их вины здесь нет. По словам воспитателей, ЧП никак не связано с садом. Мол, когда ребенка подмывали, воспитательница проверила температуру воды рукой. А спустя время у мальчика появился ожог. Откуда - непонятно. Очевидцев нет, причины неизвестны.
Ребенок все ещё плохо спит и отказывается есть, потому что ему больно ходить в туалет. Никакой помощи детсад не предложил, написав в соцсетях, что «разделяет переживания за жизнь и здоровье ребенка».
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Медработница осмотрела ребёнка и позвонила его матери, сказав, что у него опрелость и намокание. Отец мальчика пришёл в ужас, когда увидел раны.
Ягодицы ребёнка оказались полностью ошпарены, его срочно доставили в трампункт, где диагностировали термический ожог кипятком третьей степени. Ребёнок лежит в больнице, а отец выясняет, что на самом деле случилось в садике.
Руководство садика тоже инициировало расследование и спустя неделю заявило, что их вины здесь нет. По словам воспитателей, ЧП никак не связано с садом. Мол, когда ребенка подмывали, воспитательница проверила температуру воды рукой. А спустя время у мальчика появился ожог. Откуда - непонятно. Очевидцев нет, причины неизвестны.
Ребенок все ещё плохо спит и отказывается есть, потому что ему больно ходить в туалет. Никакой помощи детсад не предложил, написав в соцсетях, что «разделяет переживания за жизнь и здоровье ребенка».
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Мария Фирсова