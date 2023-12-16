В Москве задержали более 80 мигрантов, мешавших задержанию подозреваемого

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Более 80 иностранных граждан задержала полиция за попытку помешать задержанию подозреваемого.
Об этом пишет «МВД Медиа». Инцидент случился накануне в московском районе Капотня.
Водитель-иностранец во время проверки документов пытался скрыться на машине, протащив несколько метров участкового. Затем мигрант атаковал полицейского. После чего у него, по предварительной версии, произошёл эпилептический припадок.
Более 80 граждан предприняли попытку помешать полицейским окружить место происшествия. Они порезали колеса служебного автомобиля. Ситуация стабилизировалась после прибытия дополнительных полицейских нарядов.
82 человека задержали и отвели в территориальные отделы, составили протоколы об административных правонарушениях.
Автомобилиста задержали и возбудили уголовное дело. Полицейский не обращался в медицинское учреждение.
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Водитель-иностранец во время проверки документов пытался скрыться на машине, протащив несколько метров участкового. Затем мигрант атаковал полицейского. После чего у него, по предварительной версии, произошёл эпилептический припадок.
82 человека задержали и отвели в территориальные отделы, составили протоколы об административных правонарушениях.
Автомобилиста задержали и возбудили уголовное дело. Полицейский не обращался в медицинское учреждение.
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Мария Фирсова