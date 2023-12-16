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В Москве задержали более 80 мигрантов, мешавших задержанию подозреваемого

16 декабря 2023, 18:51
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Более 80 иностранных граждан задержала полиция за попытку помешать задержанию подозреваемого.
Об этом пишет «МВД Медиа». Инцидент случился накануне в московском районе Капотня.

Водитель-иностранец во время проверки документов пытался скрыться на машине, протащив несколько метров участкового. Затем мигрант атаковал полицейского. После чего у него, по предварительной версии, произошёл эпилептический припадок.


Более 80 граждан предприняли попытку помешать полицейским окружить место происшествия. Они порезали колеса служебного автомобиля. Ситуация стабилизировалась после прибытия дополнительных полицейских нарядов.

82 человека задержали и отвели в территориальные отделы, составили протоколы об административных правонарушениях.

Автомобилиста задержали и возбудили уголовное дело. Полицейский не обращался в медицинское учреждение.

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#москва
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#полиция
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#происшествие
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В Ярославской области 3-летний ребёнок получил сильнейший ожог ягодиц в детсаду
16 декабря 2023, 18:35

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Ребёнок еле ходит, но воспитатели утверждают, что они не виноваты и не понимают, как так вышло.
Baza пишет, что 8 декабря ребёнок как обычно находился в детском саду №10. По словам сотрудников детского сада, после подмывания старший воспитатель увидела красные пятна на ягодицах мальчика и позвала медика. 

Медработница осмотрела ребёнка и позвонила его матери, сказав, что у него опрелость и намокание. Отец мальчика пришёл в ужас, когда увидел раны.

По словам мужчины, сын еле ходил, плакал и сказал, что «тётя горячей водой сделала». 

Ягодицы ребёнка оказались полностью ошпарены, его срочно доставили в трампункт, где диагностировали термический ожог кипятком третьей степени. Ребёнок лежит в больнице, а отец выясняет, что на самом деле случилось в садике. 

Руководство садика тоже инициировало расследование и спустя неделю заявило, что их вины здесь нет. По словам воспитателей, ЧП никак не связано с садом. Мол, когда ребенка подмывали, воспитательница проверила температуру воды рукой. А спустя время у мальчика появился ожог. Откуда - непонятно. Очевидцев нет, причины неизвестны.

Ребенок все ещё плохо спит и отказывается есть, потому что ему больно ходить в туалет. Никакой помощи детсад не предложил, написав в соцсетях, что «разделяет переживания за жизнь и здоровье ребенка».

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#ребёнок
#детский сад
#дети
#больница
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Депутат Батрин, который взорвал гранаты, пришёл в сознание
16 декабря 2023, 17:46

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Украинский депутат Батрин, который взорвал гранаты на заседании в Закарпатье, пришёл в сознание.
Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, взорвавший гранаты во время заседания, вернулся в сознание. 

Об этом пишет издание «Зеркало недели». Батрина уже начали допрашивать правоохранители. Чтобы избежать, расправы со стороны родственников пострадавших, его палату усиленно охраняют. 

Известно, что у Батрина и главы города Михаила Мушки возник конфликт. Он мог послужить мотивом преступления. 

«Более того, депутаты даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий Мушки», — сообщил журналист Виталий Глагола.
напомним, в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района проходило заседания сессии. В какой-то момент один из депутатов взорвал достал из кармана не менее трех гранат и начал разбрасывать их по помещению. В результате произошло несколько взрывов. 26 человек получили различные ранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.

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#депутат
#граната
#больница
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Гражданин Ирака с маленьким сыном перелез через забор на российской границе
16 декабря 2023, 15:24

Фото: istockphoto/kieferpix

Иракец с 6-летним сыном перелез через забор на границе РФ.
Amber Mash пишет, что мужчина незаконно вывез мальчика из Финляндии в Литву, чтобы потом забрать на родину. О том, что ребёнка ищут, калининградским полицейским сообщили финские специалисты по каналам Интерпола. 

Мохаммед Джабер Мохайбес украл ребёнка в июле и попал в Литву ещё до того, как сын был объявлен в розыск. Прорваться через российскую границу иракец не сумел. Пограничники задержали мужчину.  

Мохаммеду назначили административный штраф, выдворили из России, а ребёнка вернули матери. 

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#ирак
#россия
#дети
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В Самарской области в ДТП погибли два человека
16 декабря 2023, 14:22

Фото: istockphoto/conejota

В Кошкинском районе Самарской области произошло столкновение двух легковых автомобилей.
В региональном ГУ МВД сообщают, что авария случилась около 7.50 мск на территории Кошкинского района на 15 км автодороги «Кошки-Борма-Погрузная». 

Водитель 1992 года рождения за рулем Grand Cheroke ехал из села Кошки. Он не справился с управлением, его занесло. Машина выехала на встречную полосу, где автомобиль врезался в Renault Sandero под управлением водителя 1957 года рождения.

«На месте происшествия водитель и пассажир автомобиля Renault Sandero погибли, ещё три пассажира госпитализированы», - сказано в сообщении ведомства.
Прокуратура Кошкинского района проводит проверку.

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#дтп
#авария
#новости
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Две гранаты обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе
16 декабря 2023, 14:02

Фото: iStock/by sonmez

Две гранаты РГД-5 в шредере обнаружил работник СДЭК во время досмотра посылки в Севастополе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что в отделение курьерской службы СДЭК, которое находится на улице Юмашева, пришёл измельчитель бумаги из подмосковного Звенигорода. Во время проверки в одном из отделов устройства было обнаружено два цилиндрических предмета, очень похожих на гранаты РГД-5. 

В результате чего работник отделения вызвал экстренные службы. Из жилого дома эвакуировали десять человек. По факту проведенной проверки, гранаты оказались ненастоящими. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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#проверки
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#посылка
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Задержанный на «Садоводе» протащил полицейского на машине и ударил
16 декабря 2023, 14:02

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Задержанный водитель на рынке «Садовод» отказался предъявить документы полицейскому, протащил его на машине и несколько раз ударил.
Тг-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что участковый проверял документы у водителя. Мужчина отказался подчиниться требованиям полицейского и пытался скрыться на автомобиле с места. Он протащил полицейского несколько метров, потом вышел из машины и нанёс несколько ударов силовику.

Во время задержания у 21-летнего гражданина Таджикистана случился, по предварительной версии, эпилептический припадок. 

«В момент оказания помощи задержанному, к сотрудникам полиции подошла группа агрессивно настроенных граждан (более 80 человек), которая попыталась оттеснить их от задержанного, повредив служебный автомобиль путем пореза колеса. На место прибыли дополнительные наряды полиции», - сообщили в МВД. 
На месте всего задержали 82 человека, на них составили протоколы о хулиганстве и нарушении миграционного законодательства.

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#рынок
#москва
#полиция
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82 человека задержаны после потасовки на Садоводе
16 декабря 2023, 13:50

Фото: iStock/BrianAJackson

На рынке Садовод в Москве мужчина напал на полицейского, после чего произошла массовая потасовка. В результате задержаны 82 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что на данный момент задержанных проверяют на законность их пребывания в России.  Возбуждены уголовные дела по статьям насилия и оскорбления представителей власти.

Напомним, на рынке «Садовод» рабочие напали на полицейских и окружили их. Как стало известно, причиной беспорядков стало задержание водителя, который не остановился, проигнорировав требование сотрудников.

Полиции пришлось применить оружие. Они произвели два предупредительных выстрела в воздух. Пострадавших нет.

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#оружие
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#садовод
#рабочие
#воздух
#пистолет
#нападение
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СМИ: около побережья курортного города в Египте сбили летающий объект
Al Qahera News: ПВО Египта сбили летающий объект около побережья города Дахаб
16 декабря 2023, 13:36

Фото: iStock/Diy1

Средства противовоздушной обороны Египта сбили летающий объект около побережья курортного города Дахаб на юге Синайского полуострова. Об этом сообщает Al Qahera News.
Отмечается, что сбитый объект упал на расстоянии примерно в полтора километра от побережья Дахаба. К месту падения неизвестного объекта были направлены следственные группы. Информация о пострадавших и разрушениях не уточняется.

Ранее сообщалось, что украинские беспилотники в ночь на 16 декабря атаковали сразу Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Пострадавшие и жертвы отсутствуют. Также удар был нанесен в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева – повреждена компрессорная станция.

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В Латвии избили и вытеснили в Белоруссию двух иностранцев
16 декабря 2023, 12:21

Фото: istockphoto/peterscode

Латвийские сотрудники силовых структур избили и вытеснили через границу на территорию Белоруссии двух беженцев.
Об этом пишет белорусский Государственный погранкомитет в Telegram.

«Вчера вечером, 15 декабря, на границе с Латвией белорусские пограничники обнаружили двух иностранцев. Со слов мужчин, они были задержаны на сопредельной территории латвийскими военными», — сообщил комитет.
На теле мигрантов обнаружили многочисленные гематомы и следы от ударов. Их бросили на границе в таком состоянии. В Белоруссии им была оказана первая помощь на границе. Мужчин доставили в больницу. 

В погранкомитете указывают на особую жестокость миграционной политики латвийских властей. Медикам не удалось спасти 13 беженцев, искавших защиты и помощи в европейских странах. 

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#происшествия
#полиция
#белоруссия
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