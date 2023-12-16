Депутат Батрин, который взорвал гранаты, пришёл в сознание

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Украинский депутат Батрин, который взорвал гранаты на заседании в Закарпатье, пришёл в сознание.
Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, взорвавший гранаты во время заседания, вернулся в сознание.
Об этом пишет издание «Зеркало недели». Батрина уже начали допрашивать правоохранители. Чтобы избежать, расправы со стороны родственников пострадавших, его палату усиленно охраняют.
Известно, что у Батрина и главы города Михаила Мушки возник конфликт. Он мог послужить мотивом преступления.
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Об этом пишет издание «Зеркало недели». Батрина уже начали допрашивать правоохранители. Чтобы избежать, расправы со стороны родственников пострадавших, его палату усиленно охраняют.
«Более того, депутаты даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий Мушки», — сообщил журналист Виталий Глагола.напомним, в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района проходило заседания сессии. В какой-то момент один из депутатов взорвал достал из кармана не менее трех гранат и начал разбрасывать их по помещению. В результате произошло несколько взрывов. 26 человек получили различные ранения, шесть из них находятся в тяжелом состоянии.
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Мария Фирсова