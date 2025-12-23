Власти Норвегии разрабатывают план эвакуации из-за «российской угрозы»

23 декабря 2025, 00:08

Власти Норвегии разрабатывают план эвакуации из-за риска военных конфликтов

Фото: iStock/Leonid Andronov

Норвежские власти приступили к разработке плана эвакуации жителей из районов, где высок риск возникновения военных действий. Об этом заявила руководитель управления гражданской защиты (DSB) Элизабет Орсэтер, чьи слова цитирует издание VG.