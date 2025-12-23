Власти Норвегии разрабатывают план эвакуации из-за «российской угрозы»
Норвежские власти приступили к разработке плана эвакуации жителей из районов, где высок риск возникновения военных действий. Об этом заявила руководитель управления гражданской защиты (DSB) Элизабет Орсэтер, чьи слова цитирует издание VG.
Она пояснила, что DSB в сотрудничестве с вооружёнными силами и полицией проводит комплексную оценку территорий, которые могут оказаться уязвимыми. Особое внимание уделяется регионам, расположенным вблизи российской границы, а также местам, где находятся потенциальные военные объекты.
Подготовка к возможной эвакуации уже стартовала в муниципалитетах Тромсё, Финнмарка и Сёр‑Варангера. В обязанности местных властей входят организация перемещения граждан и ведение учёта эвакуированного населения.
