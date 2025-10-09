В Великобритании мужчина попал в больницу из-за трёх килограммов мармелада

09 октября 2025, 17:30

Фото: iStock/NataliPopova

Житель города Барнсли (Великобритания) Натан Риммингтон провёл шесть дней в больнице после того, как за три дня съел мешок мармелада со вкусом кока-колы весом три килограмма. Об этом сообщает издание Yorkshire Live.