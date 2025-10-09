В Великобритании мужчина попал в больницу из-за трёх килограммов мармелада
Житель города Барнсли (Великобритания) Натан Риммингтон провёл шесть дней в больнице после того, как за три дня съел мешок мармелада со вкусом кока-колы весом три килограмма. Об этом сообщает издание Yorkshire Live.
Как рассказал сам Риммингтон, он с детства любил мармелад, особенно с колой. В прошлом году он заказал через интернет партию любимых сладостей за 18 фунтов стерлингов (примерно 2 тысячи рублей). Однако гастрономическое удовольствие обернулось серьёзными проблемами со здоровьем.
Через пару дней после «сладкого марафона» мужчина начал испытывать резкие боли в животе и сильное потоотделение. Врачи сначала заподозрили острое пищевое отравление, но дополнительные анализы показали: в организме Риммингтона резко превышен уровень желатина. Это привело к воспалению и инфекции толстой кишки, а также почти вызвало кишечную непроходимость. Пациенту понадобилось внутривенное лечение.
Британец признался, что после этого он не может есть мармелад со вкусом кока-колы. По его словам, друзья до сих пор шутят над этой историей: на день рождения один из них подарил ему ещё один мешок мармелада. От одного его вида Риммингтону стало плохо.
