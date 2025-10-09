Минздрав: Ожирение среди подростков в России приобретает характер эпидемии

09 октября 2025, 17:07

Фото: iStock/ELENA BESSONOVA

Ожирение среди подростков в России стремительно распространяется и приобретает характер эпидемии. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.





По данным Росстата, заболеваемость ожирением растёт во всех возрастных группах, при этом наиболее выраженный рост отмечается среди детей и подростков в возрасте 15–17 лет.





«Распространенность ожирения среди подростков… приобретает характер эпидемии», — подчеркнул Камкин.