Киев отказывается от альтернатив членству в НАТО вопреки незаинтересованности альянса только ради сохранения власти. Об этом заявил доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Коньков. По его мнению, торг — единственная возможность украинской власти продолжать существовать, учитывая ее нелегитимность.