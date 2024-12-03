В Японии умер кот — подарок Путина губернатору префектуры Акита

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Кот по имени Мир, которого президент РФ Владимир Путин подарил губернатору японской префектуры Акита Норихисе Сатакэ, умер. Причиной смерти животного стала болезнь.
Губернатор известен как большой любитель кошачьего племени, напоминает ТАСС. В 2013 году российский лидер отправил ему кота в качестве ответного подарка за собаку породы акита-ину, которую Сатакэ презентовал Путину в знак благодарности за помощь российской стороны после разрушительного землетрясения в Японии в 2011 году.
Кот Мир прожил в семье губернатора 12 лет. Каждый год на сайте префектуры публиковался подробный видеоотчёт о жизни животного. Последний из них датирован 21 февраля этого года. По словам Сатакэ, Мир был сильным и весёлым, отличался спокойным характером. Он собирается собрать специальную пресс-конференцию по этому печальному поводу.
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