Раненый кот Васька несколько дней добирался до блиндажа российских бойцов

Фото: istockphoto/Irina Nedikova
Кот Васька, живущий на передовой вместе с российскими бойцами, получил ранение во время артиллерийского обстрела. После этого он несколько дней добирался до знакомого блиндажа.
Животное родилось и выросло в окопе и давно привыкло к звукам канонады и разрывам снарядов, передаёт телеграм-канал «ПУТИН в Telegram». Во время очередной кошачьей вылазки начался вражеский артобстрел, после которого Васька пропал. Как выяснилось позже, кот получил осколочное ранение и долго добирался к своим.
Российские бойцы перевязали любимца и укололи антибиотиком. Сейчас с Васькой всё хорошо, рана на передней лапе заживает. Солдаты шутят, что теперь кот имеет право на дополнительный паёк.
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