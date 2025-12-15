В РФ арестовали активы наркоторговцев с крупнейшего сайта в даркнете на 10 млрд
Более десяти миллиардов рублей удалось легализовать группировке наркоторговцев, распространявшей запрещённые вещества по всей России через крупнейшую даркнет-площадку «Гидра».
В начале года полицейские установили личности и задержали участников сети драгдилеров. Об этом на заседании Государственного антинаркотического комитета сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, пишет РЕН ТВ.
По его словам, доходы от продажи наркотиков поступали в криптовалюте, после чего конвертировались в обычные платёжные средства. При расследовании наложили арест на премиальный автомобиль и 39 объектов недвижимости в Москве. Уголовное дело, отметил министр, уже готовят к рассмотрению в суде.
Следствие установило, что за несколько лет группа провела через теневую платформу более 500 сделок по продаже наркотиков. Полученные миллиарды, по версии правоохранителей, отмывались в том числе через вложения в недвижимость.
Даркнет-платформа «Гидра» работала с 2015 года через браузер Tor. К моменту закрытия её серверов в Германии 5 апреля 2022 года на площадке зарегистрировались около 17 млн пользователей, а оборот к 2020 году достигал 1,23 миллиарда евро.
